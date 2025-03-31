Уральские волонтеры вновь отправились в Анапу очищать пляжи от нефтепродуктов

В Анапе продолжается очистка пляжей от нефтепродуктов. На помощь уже второй раз отправилась команда от Волонтерского центра РМК "Сила Урала".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, активисты каждый день проходят около километра и просеивают верхние слои песка. За один день работы удается собрать до 20 мешков мелких частиц мазута.

"С середины декабря волонтеры ни разу не остановили свою деятельность. Сотни человек со всей России откликнулись и все это время продолжали ликвидировать последствия ЧС. И, конечно, мы тоже не могли остаться в стороне. Наши волонтеры из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей вновь собрались и поехали помогать. Интересно, что в этот раз специалисты Всероссийского экологического движения "Экосистема" проводят для волонтеров дополнительное обучение. Например, рассказывают, как действовать, если на берег выбрасываются дельфины. Их не нужно трогать и пытаться вернуть в воду, а необходимо вызвать специалистов, которые точно знают, что делать", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

ЧС произошла 15 декабря: после того как два танкера получили серьезные повреждения в результате шторма, в море вылились тысячи тонн мазута. Волны разнесли вытекшие нефтепродукты по краснодарскому побережью. Также единичные выбросы смешанного с водорослями мазута были отмечены на побережье в Керчи и Севастополе. За три месяца удалось очистить около 400 километров береговой линии и собрать около 200 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Для сбора нефтепродуктов использовали спецтехнику, но на отдельных пляжах продолжается ручная уборка. Сколько еще будет продолжаться очистка, сейчас сказать сложно: работы каждый день ведутся на суше и под водой. Водолазы сгребают мазут в мешки и поднимают на поверхность. Загрязненный грунт вывозят на полигон. Там с помощью специальной установки отделяют фракции мазута от песка.