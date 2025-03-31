31 Марта 2025
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Фото: Валерий Скудырин

Уральские волонтеры вновь отправились в Анапу очищать пляжи от нефтепродуктов

В Анапе продолжается очистка пляжей от нефтепродуктов. На помощь уже второй раз отправилась команда от Волонтерского центра РМК "Сила Урала".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, активисты каждый день проходят около километра и просеивают верхние слои песка. За один день работы удается собрать до 20 мешков мелких частиц мазута.

Волонтеры РМК очищают побережье Анапы от нефтепродуктов(2025)|Фото: Валерий Скудырин

Волонтеры РМК очищают побережье Анапы от нефтепродуктов(2025)|Фото: Валерий Скудырин

"С середины декабря волонтеры ни разу не остановили свою деятельность. Сотни человек со всей России откликнулись и все это время продолжали ликвидировать последствия ЧС. И, конечно, мы тоже не могли остаться в стороне. Наши волонтеры из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей вновь собрались и поехали помогать. Интересно, что в этот раз специалисты Всероссийского экологического движения "Экосистема" проводят для волонтеров дополнительное обучение. Например, рассказывают, как действовать, если на берег выбрасываются дельфины. Их не нужно трогать и пытаться вернуть в воду, а необходимо вызвать специалистов, которые точно знают, что делать", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Волонтеры РМК очищают побережье Анапы от нефтепродуктов(2025)|Фото: Валерий Скудырин

Волонтеры РМК очищают побережье Анапы от нефтепродуктов(2025)|Фото: Валерий Скудырин

ЧС произошла 15 декабря: после того как два танкера получили серьезные повреждения в результате шторма, в море вылились тысячи тонн мазута. Волны разнесли вытекшие нефтепродукты по краснодарскому побережью. Также единичные выбросы смешанного с водорослями мазута были отмечены на побережье в Керчи и Севастополе. За три месяца удалось очистить около 400 километров береговой линии и собрать около 200 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Волонтеры РМК очищают побережье Анапы от нефтепродуктов(2025)|Фото: Валерий Скудырин

Волонтеры РМК очищают побережье Анапы от нефтепродуктов(2025)|Фото: Валерий Скудырин

Для сбора нефтепродуктов использовали спецтехнику, но на отдельных пляжах продолжается ручная уборка. Сколько еще будет продолжаться очистка, сейчас сказать сложно: работы каждый день ведутся на суше и под водой. Водолазы сгребают мазут в мешки и поднимают на поверхность. Загрязненный грунт вывозят на полигон. Там с помощью специальной установки отделяют фракции мазута от песка.

Теги: Анапа, волонтеры, пляжи


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