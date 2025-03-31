Устроивший стрельбу в Мурманске работал в аварийно-спасательном отряде

Стрельбу в Мурманске устроил сотрудник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, стрелка зовут Владислав Завгородний.

В результате инцидента пострадали два человека: один мужчина порезался разбитым стеклом, у женщины поднялось давление, пишет Mash.

Напомним, 30 марта вечером мужчина устроил стрельбу на крыше дома на Кольском проспекте, 10. Он начал стрелять по двум экипажам ППС. Помимо этого им был расстрелян еще и автомобиль ДПС. Стрелок отказался вступать в переговоры с прибывшими на место сотрудниками экстренных служб, было принято решение о его нейтрализации. В настоящее время злоумышленник находится в тяжелом состоянии. На месте стрельбы были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, а также отстрелянные гильзы.