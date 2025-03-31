Российский хоккеист Овечкин находится в четырех голах от установления рекорда НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба "Баффало Сейбрз" (5:8). Теперь ему осталось забить четыре гола для того, чтобы достичь рекорда Уйэна Гретцки, пишет Sport24.

На счету Овечкина сейчас 890 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Рамблер публикует реакцию американских болельщиков на гол Овечкина.

"Сегодняшний гол символизирует то, как Овечкин изменил свою игру. Просто припарковался у чужих ворот и нашел вариант подправить шайбу", - написал пользователь с ником grantpaulsen.

"Надеюсь, что рекорд Гретцки он побьет своим фирменным броском, а не посредством подправления на пятаке", - пишет еще один пользователь RoySalame.

Отмечается, что, несмотря на продуктивный год Овечкина, "Вашингтон" крупно уступил (5:8), потерпев третье поражение подряд.

"Осталось всего 5 голов! Это абсолютно ошеломляет и взрывает мозг, но, с другой стороны, кажется уже таким реальным!", - пишет болельщик.

26 марта мы сообщали, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипег Джетс". На 56-й минуте матча Овечкин забросил вторую шайбу "Кэпиталз", установив текущий счёт 2:2.