ХК "АВТО" выиграла детский хоккейный турнир памяти Александра Козицына

В Верхней Пышме завершился детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Благотворительного фонда "Дети России", турнир проходил уже в девятый раз в дни весенних каникул. В этом году в соревнованиях, которые организует фонд "Дети России", участвовали восемь детских хоккейных команд из Свердловской, Оренбургской, Курганской областей и республики Башкортостан. В их составе почти 200 игроков 10-11 лет.

За полчаса до торжественной церемонии закрытия определилась команда-чемпион: первый приз завоевала ХК "АВТО" (Верхняя Пышма). Вторыми стали игроки ХК "Буран" из Ревды. Третье место заняла команда "Металлург" из Медногорска (Оренбургская область). Специальными призами отмечены игроки в пяти номинациях: "Лучший бомбардир", "Лучший вратарь", "Лучший защитник", "Лучший нападающий" и "Самый полезный игрок".

"Очень быстро пролетели пять дней, в течение которых спортсмены показывали свое мастерство. Поздравляю всех с окончанием турнира, надеюсь, что того заряда энергии, который вы получили, хватит, чтобы успешно завершить учебный год и готовиться к новым победам. И пусть эти соревнования станут ступенью к вашим большим спортивным и жизненным успехам", - приветствовал участников заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

Все команды получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря достоинством от 50 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

Матчи детского хоккейного турнира памяти Александра Козицына шли ежедневно и сопровождались профессиональным комментированием. В дни соревнований игроки побывали в Музее автомобильной техники, летной школе "Юный авиатор" и кинотеатре, а также прошли спортивное тестирование. Каждый год организаторы удивляются таланту, азарту ребят и их мастерству, уровень которого высок даже в столь юном возрасте. Дети показывают по-настоящему смелый, яркий, неординарный хоккей.

"Мы проводим девятый турнир, посвященный памяти Александра Козицына. Александр Анатольевич много сделал для развития детского спорта и хоккея. И эти соревнования – лучшая дань его памяти. У нас на Среднем Урале и в России строятся дворцы спорта, появляются новые ледовые арены, проходят матчи: играют взрослые опытные хоккеисты, юноши, дети. Все это – одна большая спортивная семья. Поздравляю с завершением соревнований, с тем, что выбрали спорт и вошли в эту семью!", - обратился к игрокам вице-президент Благотворительного фонда "Дети России" Багир Абдулазизов.

Во время торжественной церемонии закрытия и награждения на лед был вынесен главный кубок состязаний. Награда весом 8,5 кг и высотой 670 мм изготовлена уральскими ювелирами по индивидуальному эскизу. Участники турнира-2025 с удовольствием продолжили добрую традицию и сделали памятное фото с кубком. Скоро на нем появится еще одна табличка с названием очередной команды-победителя.