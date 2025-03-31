СМИ: прокуратура потребовала от мэра Серова отставки в связи с "утратой доверия"

В адрес главы Серова Василия Сизикова поступило представление прокуратуры о досрочном прекращении полномочий мэра, сообщает 66.RU со ссылкой на источники. Причина - утрата доверия.

Заявление "по собственному желанию" Сизиков должен подать уже на этой неделе. Детали не разглашаются.

В приемной мэра комментировать информацию отказываются, нет подтверждения и от прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что Серов является исконным электоральным регионом врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера - местом, где начиналась его политическая карьера. В 2008 году он стал депутатом заксобрания Свердловской области от Серовского избирательного округа, а уже через четыре года стал председателем свердловского правительства.