Первая попытка запуска ракеты с территории материковой Европы закончилась взрывом

Первая орбитальная ракета, запущенная с территории материковой Европы, потерпела крушение сразу после взлета.

Испытания ракеты Spectrum, предназначенной для запуска спутников, проводил немецкий стартап Isar Aerospace. Аппарат взорвался и упал на землю спустя менее минуты после запуска с космодрома Аннёйя в арктической зоне Норвегии, передает The Guardian.

Это была первая попытка запуска орбитального аппарата из Европы, где несколько стран, включая Швецию и Великобританию, заявили о желании получить долю на растущем рынке коммерческих космических запусков.

В Isar Aerospace изначально заявляли, что ракета может с большой долей вероятности взорваться. Тем не менее, компания считает, что получила большой опыт и много ценных данных во время этого запуска.

Сообщается, что обломки ракеты упали в море.

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер выразил надежду, что Isar Aerospace продолжат попытки запусков.

Предполагается, что Spectrum сможет выводить на околоземную орбиту малые и средний спутники весом до одной тонны.