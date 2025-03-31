В Крыму осквернена могила военкора "Известий" Федорчака

Вандалы осквернили могилу военного корреспондента Александра Федорчака, погибшего в зоне специальной военной операции. Он похоронен в Крыму.

"Сегодня ночью на кладбище посёлка городского типа Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и ещё трёх бойцов СВО. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", - написал в своём telegram-канале глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.

24 марта в зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. С ними на одних съемках находился военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Он также погиб, выполняя профессиональный долг. Кроме того, был тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. В тот же день в Суджанском районе Курской области ВСУ целенаправленно обстреляли жилой массив, где работал журналист ТАСС Михаил Скуратов, он получил ранение. 26 марта в Белгородской области погибла военный корреспондент "Первого канала" Анна Прокофьева.