Фигурант дела Тимура Иванова заключил сделку со следствием

Предприниматель Сергей Бородин, фигурант дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, заключил досудебное соглашение со следствием.

Бородин был арестован в апреле 2024 года вместе с Ивановым и главой "ОлимпСитиСтрой" Александром Фоминым. "Бородин признал еще один эпизод взятки на общую сумму в 152 млн рублей и заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Фомин также признал вину и и активно содействует следствию. По информации ТАСС, он является доверенным лицом экс-замминистра Иванова.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взятки на 1,185 млрд рублей, а бизнесмены Бородин и Фомин - в даче взятки.