Актив-"убежище": цены на золото бьют исторические рекорды

Стоимость фьючерса на золото на мировых рынках в очередной раз за последние две недели обновила исторический рекорд, превысив $3150 за тройскую унцию (чуть больше 31,1 гр).

Аналитики отмечают, что инвесторы видят в драгоценном металле актив-"убежище", к которому рынки обращаются каждый раз в моменты волатильности. Особое беспокойство инвесторов вызывают действия президента США Дональда Трампа. Так, в среду, 2 апреля, должны вступить ранее анонсированные так называемые ответные пошлины на ввозимые в Америку товары. А финансовые аналитики заметили признаки роста инфляции в США.

На прошлой неделе Трамп уже устроил встряску рынкам, объявив о введении 25-процентного сбора на все импортные автомобили и комплектующие к ним. Wall Street Journal сообщила в воскресенье, что администрация Трампа рассматривает возможность введения новых, еще более высоких торговых пошлин в отношении широкого круга стран, что подтолкнуло цену на золото к новому рекордному максимуму.