В Югре поймали браконьера, охотящегося на лосей

В Югре житель Советского района подозревается в незаконной добыче диких лосей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Браконьер - 41-летний житель поселка Алябьевский. Его задержали во дворе дома на территории Таежного участкового лесничества, где временно проживал со своей семьей. Он разделывал ножом голову убитого лося. К дому браконьера стражей порядка привели обнаруженные в лесу останки животных и следы крови.

После обыска из дома мужчины изъяли мясо, шкуры и головы двух самцов. Браконьер признал вину и рассказал, что охотился на сохатых с декабря прошлого года. Он делал петли из металлического троса, привязывал их к деревьям, и когда лоси попадали в западню, то пойманную добычу он разделывал в лесу и по частям перетаскивал к дому. Мясом убитых животных злоумышленник питался вместе с семьей.

Разрешения на добычу лосей, как того требует законодательство, у фигуранта не имелось. Сумма причиненного государству ущерба составила 480 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.258 УК РФ (Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб). Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке.