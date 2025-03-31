Россияне собираются провести майские праздники в Белоруссии

Белоруссия стала лидером среди туристических направлений, которые россияне выбирают для проведения предстоящих майских праздников – в этой стране наши соотечественники больше всего бронируют номера в отелях на начало мая, передают "Ведомости со ссылкой на данные Ассоциации туристических агрегаторов и онлайн-сервисов.

Так, у сервиса OneTwoTrip число бронирований на 1-11 мая выросло на 45% по сравнению с 2024-м годом. "Яндекс путешествия" отмечает рост запросов на авиабилеты в Белоруссию вырос на 74% год к году, а бронь номеров и апартаментов в отелях на те же даты вырос на 95%.

Напомним, в этом году в мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 и 10-11 мая.

Ранее стало известно о росте стоимости туров и проживания в отелях на майские праздники внутри страны. Так, туры дорожают на 12-13%, отели – на 43%. При этом спрос на майские туры растет на 75% по сравнению с прошлым годом.