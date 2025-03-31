31 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

На трассе Екатеринбург - Тюмень задержали 17-летнего пьяного водителя

На 113-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень сотрудники Госавтоинспекции Богдановича задержали 17-летнего водителя без прав и в состоянии алкогольного опьянения. В это время он совершил обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен", почти заехав под колеса большегруза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции, инцидент произошел 29 марта. За рулем ВАЗ-2114 оказался подросток из Асбеста, который выпил с тремя друзьями и решил покататься. Освидетельствование показало 0,680 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Несовершеннолетнего отстранили от управления, а транспорт отправили на спецстоянку.

Составлены протоколы за пьяное вождение без прав, выезд на встречную полосу и тонировку. Теперь подростку грозит административный арест и крупные штрафы. Более того, сотрудники ПДН составили протокол на мать водителя за неисполнение родительских обязанностей по ст.5.35 КоАП РФ. Чья это была машина, и откуда у парня взялись ключи, не сообщается.

Напомним, что на прошлой неделе в Каменске-Уральском произошла аналогичная история - сотрудники полиции остановили странно виляющий автомобиль, за рулем которого оказался пьяный 17-летний водитель.

Оказалось, что автомобиль зарегистрирован на старшую сестру несовершеннолетнего. Она временно передала ключи своему другу, имевшему водительские права, однако посреди поездки ее младший брат решил сам сесть за руль. В отношении него составлен протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав. А вот тому, кто передал несовершеннолетнему ключи, теперь грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Теги: трасса Екатеринбург-Тюмень, ДПС, подросток


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