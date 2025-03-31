Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении в России нового вируса

Новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями в России не выявлены, сообщил Роспотребнадзор.

"В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее Shot распространил сведения о новом вирусе, который врачи диагностируют как "острую инфекцию верхних дыхательных путей неуточненную — ОРВИ". Заболевшие, по данным канала, неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп.

В Роспотребнадзоре сообщили, что взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом.

В феврале Shot писал, что в России распространяется метапневмовирус из Китая. Симптомами заболевания являются температура в районе 38 °С, озноб, сильный кашель и одышка. Аналогичные жалобы наблюдались у российских туристов, которые подхватили вирус в начале января на курортах Китая и Индии.