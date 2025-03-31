Зарегистрирована первая российская вакцина от ВПЧ

В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ). Ряд канцерогенных типов ВПЧ вызывает рак шейки матки.

Российскую вакцину производит фармкомпания "Нанолек" (Кировская область). Препарат "Цегардекс" будет защищать от четырех самых опасных видов ВПЧ (6, 11, 16, 18). Таким образом, это будет аналог американской вакцины "Гардасил 4". У производителя MSD есть еще девятивалентная вакцина "Гардасил 9", но в России она не зарегистрирована и, соответственно, не используется.

Регистрация отечественной вакцины может означать, что скоро прививка от ВПЧ появится в национальном календаре профилактических прививок, отмечает Forbes.

Всемирная организация здравоохранения активно ведет кампанию по вакцинации девочек от ВПЧ – есть цель к 2030 году привить 90% девочек младше 15 лет. Вакцина максимально эффективна, если ее ввести до начала половой жизни.

Российская вакцина "Цегардекс" пока будет применяться только для взрослых (в целом возраст вакцинации – это 9-45 лет), через несколько лет может появиться детская версия. Действующие вещества препарата — высокоочищенный неинфекционный белок каждого из заявленных типов ВПЧ.