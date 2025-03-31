МИД: Европейские бренды рассчитывают, что Россия быстро все забудет и простит

Европейские компании ошибочно полагают, что Москва быстро забудет их бегство с российского рынка, заявил директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов.

"Европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит", - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Однако, подчеркнул он, подход к возвращению любого бренда будет индивидуальным, с обязательным учетом интересов российских производителей. Логвинов отметил, что "не стал бы стирать из памяти бегство европейцев с российского рынка".

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ делал замер общественного мнения на тему возвращения иностранных компаний в РФ. Выяснилось, что россияне очень обижены на зарубежные бренды за их уход, заявил генеральный директор организации Валерий Федоров.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в Россию смогут вернуться только те иностранные компании, которые не выделяли деньги Вооруженным силам Украины. По его словам, сначала нужно установить общие критерии для всех, а затем уже решать индивидуально.