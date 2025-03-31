Депутат Алексей Вихарев передал бойцам из Ирбита мотоцикл "Урал"

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал военнослужащим из Ирбита мотоцикл "Урал". Об этом единоросса попросили сами бойцы СВО, обратившиеся за помощью в его Волонтерский центр в Академическом районе.

"Такая техника на СВО особенно ценится за свою экономичность и компактность по сравнению с большими машинами. На наших "Уралах" передвижение между военными объектами значительно упрощается. Помимо мотоцикла в ближайшие время мы с главой Ирбитского городского округа планируем отправить фуру с гуманитарной помощью для военных и мирных жителей ДНР и ЛНР. Продолжаем откликаться на просьбы наших ребят, делаем все для Победы!" — отметил депутат.



Передать технику, расходные материалы и запчасти Алексей Вихарев решил лично главе Ирбитского городского округа Николаю Юдину.

"Хочу поблагодарить Алексея Вихарева за внимание к ирбитским бойцам и за наш легендарный мотоцикл "Урал", который несомненно станет надежным помощником бойцам при выполнении боевых задач", — сказал Николай Юдин.

Стоит отметить, что на мотоцикле "Урал" установлены мощный двигатель и коляска. Прикрепляя к нему спецоборудование, военные получают возможность экстренной транспортировки раненых с поля боя, а также доставки оружия и гуманитарного груза.

В конце 2024 года активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева развернули масштабную кампанию по голосованию за "Народное Достояние Среднего Урала". С просьбой посодействовать в привлечении голосов к депутату обратился глава Ирбита Николай Юдин. В результате было собрано порядка 20 тыс. голосов, большинство из которых проголосовали за мотоцикл "Урал".

Напомним, что депутат активно оказывает помощь бойцам с самого начала специальной военной операции. За свои личные средства он уже закупил и направил технические устройства для боя, медикаменты, необходимые вещи и другую гуманитарную помощь. Помимо этого Алексей Вихарев, в рамках своей специализации, оказывает юридическую поддержку, а также организует сдачу крови для солдат и помощь военному госпиталю в Екатеринбурге.

Накануне депутат побывал в донецком Тельманово — вместе со своими волонтерами, он организовал субботник с восстановлением памятника защитникам Родины мемориала танка ИС-3 и благоустройством братской могилы в селе Самсоново. Были проведены и мастер-классы для местных волонтеров. Там же Алексей Вихарев также встретился с военнослужащими из батальона "Урал-2", которым ранее совместно с региональным правительством направил фуру с гуманитарной помощью. Единоросс передал бойцам и жителям ДНР одежду, медикаменты, БПЛА.

За время нахождения в ДНР депутат побывал в местах дислокации военных и на полигонах, узнал о повседневном быте солдат, пообщался с бойцами и узнал их запросы. Также военные вручили уральскому депутату Алексею Вихареву памятную медаль Минобороны.