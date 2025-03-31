31 Марта 2025
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Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев передал бойцам из Ирбита мотоцикл "Урал"

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал военнослужащим из Ирбита мотоцикл "Урал". Об этом единоросса попросили сами бойцы СВО, обратившиеся за помощью в его Волонтерский центр в Академическом районе.

Алексей Вихарев отправил мотоцикл "Урал" военным из Ирбита (2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Такая техника на СВО особенно ценится за свою экономичность и компактность по сравнению с большими машинами. На наших "Уралах" передвижение между военными объектами значительно упрощается. Помимо мотоцикла в ближайшие время мы с главой Ирбитского городского округа планируем отправить фуру с гуманитарной помощью для военных и мирных жителей ДНР и ЛНР. Продолжаем откликаться на просьбы наших ребят, делаем все для Победы!" — отметил депутат.

Алексей Вихарев отправил мотоцикл "Урал" военным из Ирбита (2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Передать технику, расходные материалы и запчасти Алексей Вихарев решил лично главе Ирбитского городского округа Николаю Юдину.

"Хочу поблагодарить Алексея Вихарева за внимание к ирбитским бойцам и за наш легендарный мотоцикл "Урал", который несомненно станет надежным помощником бойцам при выполнении боевых задач", — сказал Николай Юдин.

Депутат Алексей Вихарев и глава Ирбита Николай Юдин(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев и глава Ирбита Николай Юдин(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Стоит отметить, что на мотоцикле "Урал" установлены мощный двигатель и коляска. Прикрепляя к нему спецоборудование, военные получают возможность экстренной транспортировки раненых с поля боя, а также доставки оружия и гуманитарного груза.

В конце 2024 года активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева развернули масштабную кампанию по голосованию за "Народное Достояние Среднего Урала". С просьбой посодействовать в привлечении голосов к депутату обратился глава Ирбита Николай Юдин. В результате было собрано порядка 20 тыс. голосов, большинство из которых проголосовали за мотоцикл "Урал".

Алексей Вихарев отправил мотоцикл "Урал" военным из Ирбита (2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, что депутат активно оказывает помощь бойцам с самого начала специальной военной операции. За свои личные средства он уже закупил и направил технические устройства для боя, медикаменты, необходимые вещи и другую гуманитарную помощь. Помимо этого Алексей Вихарев, в рамках своей специализации, оказывает юридическую поддержку, а также организует сдачу крови для солдат и помощь военному госпиталю в Екатеринбурге.

Накануне депутат побывал в донецком Тельманово — вместе со своими волонтерами, он организовал субботник с восстановлением памятника защитникам Родины мемориала танка ИС-3 и благоустройством братской могилы в селе Самсоново. Были проведены и мастер-классы для местных волонтеров. Там же Алексей Вихарев также встретился с военнослужащими из батальона "Урал-2", которым ранее совместно с региональным правительством направил фуру с гуманитарной помощью. Единоросс передал бойцам и жителям ДНР одежду, медикаменты, БПЛА.

За время нахождения в ДНР депутат побывал в местах дислокации военных и на полигонах, узнал о повседневном быте солдат, пообщался с бойцами и узнал их запросы. Также военные вручили уральскому депутату Алексею Вихареву памятную медаль Минобороны.

Теги: Алексей Вихарев, Ирбит, мотоцикл Урал, СВО


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