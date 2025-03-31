Трамп заявил о "психологическом дедлайне" для Москвы по миру с Киевом

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.

"Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад", - ответил Трамп. Так он ответил на вопрос о том, существует ли крайний срок, когда президент РФ Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, передает ТАСС.

Президент США не считает, что Россия якобы пытается затянуть достижение договоренности о прекращении огня.

Напомним, Трамп заявил, что американские власти могут ввести вторичные пошлины на российскую нефть. Это произойдет, если Вашингтону не удастся договориться с Россией о прекращении боевых действий на Украине. По словам главы Белого дома, он был взбешен, российский лидер Владимир Путин раскритиковал руководство президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, в таком случае, те, кто покупают нефть в России, больше не смогут вести бизнес в США, а на всю нефть из страны будет введена вторичная пошлина в размере 25%.

Ранее стало известно, что Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.