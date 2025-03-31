Economist: Президентские выборы на Украины могут состояться уже в июле

Выборы президента на Украине могут пройти уже в июле. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По данным источника, Зеленский рассматривает вариант объявить о выборах неожиданно, чтобы застать врасплох конкурентов и не дать им возможности нормально подготовиться. Так, на днях он созвал совещание по организации выборов после полного прекращения огня. Очень важна дата 5 мая - это крайний срок голосования в Раде по продлению военного положения, которое истекает 8 мая. Если его отменят, это будет означать, что выборы неизбежны. И Зеленскому нужно провести "выборный блицкриг", чтобы остаться у власти.

Теоретически выборы могут состояться не ранее 60 дней после начала предвыборной кампании, то есть самая ранняя дата выборов - воскресенье 13 июля. Некоторые источники говорят, что ЦИК потребуется больше времени, чтобы восстановить списки избирателей. Но тогда это сорвет план Зеленского.

Один из главных конкурентов Зеленского его предшественник Петр Порошенко* говорит, что выборы могут состояться в любое время с августа по октябрь. Лидеры оппозиции настаивают на том, что быстрое голосование невозможно не только по техническим причинам. Для нормальных выборов нужно прежде всего отменить цензуру военного времени, чтобы вести агитацию. На это требуется время. Кроме того, любое изменение в правилах избирательного процесса (а они неизбежны) потребует внесения поправок в местную конституцию, для чего необходимы 2/3 голосов в Раде.

*Включен в РФ в список террористов и экстремистов