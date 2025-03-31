На Среднем Урале произошел хлопок на заправке: погиб сотрудник

На Среднем Урале произошел хлопок на газозаправочной станции. В результате есть погибший.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент случился вечером 30 марта на автомобильной газозаправочной станции по улице Северная в Камышлове. По предварительным данным, причиной хлопка могло стать скопление газов в подвале станции, здание которой не эксплуатировалось.

Погиб сотрудник станции. Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

Свою проверку также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, после инцидента работник заправки почувствовал себя плохо и был госпитализирован в местную больницу, где скончался. По данным ведомства, телесных повреждений, которые могли бы повлечь гибель мужчины, на его теле не обнаружено.

"По предварительной информации, смерть гражданина связана с имевшимся у него заболеванием. Более точные причины будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы", - добавили в Следственном комитете.

Как сообщил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, полицейские оперативно установили личность погибшего – им оказался мужчина 1972 года рождения, работавший заправщиком.

"По имеющейся информации, каких-либо коммуникаций газового оборудования к строению, в котором произошел хлопок, не было подключено. В указанном помещении, предварительно, хранились использованные газовые баллоны", - отметил полковник Горелых.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.