ЛДПР отмечает 35-летний юбилей

31 марта 1990 года состоялся учредительный съезд ЛДПР, которую возглавил Владимир Жириновский. Статью, посвященную 35-летию партии, написал ее нынешний лидер Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что ЛДПР стала первой партией, сломав монополию КПСС. А русские тогда нуждались в защите, когда в республиках поднимались националистические силы. Жириновский же многое предвидел, а его прогнозы сбылись. Это касается возвращения русских земель, неонацизма на Украине, противостояния с Западом, кризиса однополярного мироустройства. В том числе он заранее предсказал дату начала СВО. При этом откатиться назад уже не получится, заметать проблемы под ковер - тоже.

ЛДПР готова поддерживать и продвигать патриотическую повестку во всех ее формах и взять на себя роль политической силы — хранительницы русского культурного кода. Для этого надо изменить массово сознание, навсегда избавившись от чуждых культурных и общественных шаблонов и использовать уникальный шанс России, заключил Слуцкий.