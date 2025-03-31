Автоперевозчики жалуются на демпинг со стороны конкурентов из Китая

Автоперевозчики из Китая начали работать в России по схеме каботажа.

Это разрешено только фирмам из стран ЕАЭС, сообщили в ассоциации "АвтоГрузЭкс". Китайские фуры заезжают на территорию РФ с грузом, но после доставки, чтобы не ехать пустыми, берут дополнительные заказы по стране, демпингуя и снижая тарифы на 20% ниже рынка. Китайцы имеют ряд экономических преимуществ — пока они не оплачивают сборы и штрафы за перегруз. Конкурировать с ними в таких условиях способны только компании из серой зоны.

Российские перевозчики уже направили в правительство РФ письмо с просьбой решить вопрос. По их словам, из-за действий китайских коллег они оказались в предбанкротном состоянии. Серым каботажем занимаются не все международные транспортные компании из КНР, а лишь недобросовестные, нарушающие договоренности двух стран.

В Минтрансе напомнили, что в конце февраля был принят закон, предусматривающий штрафы за неправомерное осуществление каботажа иностранцами. А в сентябре текущего года планируется запуск информсистемы для контроля за международными автоперевозками, сообщают "Известия".

Ранее Ассоциация автоперевозчиков "Грузавтотранс" направила письмо главе государства Владимиру Путину и депутатам Госдумы с просьбой отменить так называемую весеннюю просушку дорог в текущем году.