В Госдуме предложили расширить полномочия правительства РФ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" 31 марта внесут на рассмотрение депутатов проект закона, которым предлагается расширить полномочия кабмина РФ.

В том числе, предлагается обязать Банк России проводить денежно-кредитную политику при координации с правительством. Как заявил лидер партии Сергей Миронов, в случае принятия инициативы кабмин получит прямую возможность влиять на принятие решений, находящихся в ведении Центробанка, в интересах социально-экономического развития страны. Кроме того, правительство разделит ответственность за принимаемые решения в финансовой и банковской сфере, в том числе за увеличение учетной ставки.

Парламентарий отметил, что по своей сути ЦБ РФ является федеральным органом государственной власти, но в Конституции и действующей редакции закона "О Центробанке" это указывается не прямо, а лишь в косвенной форме.

Вместе с этим предлагаем увеличить с 75% до 80% долю прибыли регулятора, направляемой в бюджет страны. Это необходимо для сокращения дефицита бюджета, увеличения финансирования социальных программ и национальных проектов, сообщает РИА "Новости".