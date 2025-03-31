В Мурманске неизвестный устроил стрельбу по людям с крыши дома

В Мурманске неизвестный устроил стрельбу на крыше дома на Кольском проспекте, 10. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

На месте работают силовики.

Местным жителям необходимо погасить свет, отойти от окон. Снимать происходящее нельзя - это может быть опасно. Также запрещено выкладывать в сеть работу силовиков.

По данным "Базы", неизвестный с крыши дома №10 на Кольском проспекте открыл стрельбу по двум экипажам ППС. Помимо этого им был расстрелян еще и автомобиль ДПС. Также, вероятно, пулевые отверстия есть в гражданской машине (но эта информация проверяется). Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Тип оружия, из которого стрелял неизвестный, устанавливается. По некоторым данным, у стрелка два ружья.

В данный момент введен план "Загорск". Здание, с крыши которого, стрелок ведет огонь, заблокировано (на третьем видео сам стрелок, снятый жителями дома). Спецназ пытается задержать мужчину.