Лавров объяснил попытки ЕС переписать историю

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил попытки стран Запада переписать историю, принизить роль Красной Армии и советского народа в победе над нацизмом неприглядными методами Западом "подавления конкурентов". Интервью Лаврова опубликовано на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Лавров подчеркнул, что это традиционная позиция Запада - ослаблять конкурентов. Европейцы доминировали порядка 500 лет и все трагедии человечества до 1939 года, включая Вторую мировую войну, были развязаны европейцами. В числе трагедий: колониализм, рабовладельчество, турецкие войны, Первая и Вторая мировые войны.

В самой конкуренции, по словам Лаврова, нет ничего нового, однако методы подавления Европы ужасны и "инстинкты" глубоко сидят в нынешнем европейском обществе. Прежде всего, в тех элитах, которые сейчас находятся у власти в большинстве стран Европейского Союза и НАТО. Эти "инстинкты" глубоко сидят в нынешнем европейском обществе, хотя в оппозиции уже пробивается понимание неприемлемости подобных действий, политики.

Лавров сообщил, что инстинкты правящего класса в Европе наглядно проявляются в том, что происходит на Украине, в той войне, которую Запад развязал против России руками киевского режима и телами граждан Украины. Ранее так под свои знамена почти всю Европу поставил Наполеон, Гитлер, завоевав практически всю Европу, поставил под ружье французов, испанцев и большую часть стран континента, которые воевали на его стороне. Французы занимались карательными операциями, испанцы участвовали в блокаде Ленинграда.

"Поэтому и сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен "под ружье" для того, чтобы "на своих штыках" пытаться продлить "жизнь" нацистского режима Владимира Зеленского. Как и в эпоху Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами "СС" дивизии "Мертвая голова". Если по-честному описать вклад Запада в развитие человечества, то получится неприглядная картина. Поэтому они пытаются всячески обелить свои действия, а также поступки своих предшественников. Не зря ведь реабилитация нацизма начинает становиться одной из опорных точек в позиции Запада в международных дискуссиях", - говорится в сообщении Лаврова.

Он отметил, что страны Запада голосуют против резолюции, которую Россия вместе с союзниками ежегодно вносит на Генеральную Ассамблею ООН. Эта резолюция требует не допустить героизации нацизма и прочих подобных расистских практик. Пытаются лицемерно вставлять в нее поправки, которые будут приравнивать к нацизму то, что сейчас делает Российская Федерация, освобождая людей от нацистского гнета в рамках специальной военной операции. Но эти попытки успехом не увенчались. Тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы, достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше, и в ряде других стран ЕС. Среди примеров - закрытие российской экспозиции в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау. Он также напомнил, что в этом году в церемонии, посвященной очередной дате освобождения этого концлагеря, участвовали те, кто этот лагерь превратил в лагерь смерти. Тех, кто лагерь освобождал - не пригласили.

Лавров подчеркнул, что с этой тенденцией необходимо "очень жестоко бороться". Лавров отметил, что у него вызывает беспокойство поведение генсека ООН, который не должен принимать указаний от каких-либо правительств, обязан соблюдать нейтралитет и добиваться единственного – выполнения целей Устава ООН.

"Гутерреш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную Армию, хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев. Это печальная тенденция. Такое было уже где-то пять лет назад, задолго до начала специальной военной операции. Тогда в Иерусалиме на открытии специального памятника жертвам ленинградской блокады, где участвовали президенты Путин, Макрон, премьер-министр Израиля Нетаньяху и вице-президент США господин Пенс. Все упомянули о подвиге Красной Армии, господин Пенс сказал: "Мы все были счастливы, когда 27 января 1945 г. союзники распахнули ворота Освенцима…". Понимаете, какие союзники имелись в виду? То есть из серии "и мы пахали". Печально. Это не новое явление в связи с их озлобленностью по поводу специальной военной операции. Это тенденция. С ней нужно бороться. Мы это делаем, прежде всего на площадке ООН. С участием нашего экспертного сообщества проводятся многочисленные семинары, конференции, организуются выставки, рассекречиваются документы. Эту правду мы не имеем права позволить забыть", - подчеркнул Лавров.