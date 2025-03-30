Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров

Новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил в соцсетях, что США не получат Гренландию, сообщают РИА Новости.

"Трамп заявил, что США "получат Гренландию". Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. <...> Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", — написал он. Он также подчеркнул, что гренландцам не нужно бояться высказываний Трампа, на них нужно реагировать "спокойно, достойно и сплоченно".

Напомним, Трамп ранее заявил о том, что к США нужно присоединить Канаду и Гренландию. Также он предложил переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Трамп заявлял, что территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России.

Сообщалось, что интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии привел к тому, что Германия сочла возможным размещение на этом острове своих войск. Возможное размещение войск обсудили 3 февраля на встрече глав государств и правительств ЕС, которая прошла в Брюсселе.