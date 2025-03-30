30 Марта 2025
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Армия и ВПК
Фото: Накануне.RU

Российские военные научились перехватывать новый украинский дрон "Фурия 2"

Российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный БПЛА "Фурия 2", сообщают РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Волк".

"На данный момент перехватили мы так называемую "Фурию". Это уже второе поколение, модернизированное. В модернизации они добились больших частот управления (расшили частотный диапазон - ред.), (повысилась - ред.) дальность и в целом рэбоустойчивость", – рассказал морпех.

По его словам, ранее противник на таких дронах имел возможность проникать "в наши районы на низкой высоте, пользуясь тем, что ПВО не видела", а частоты управления такими аппаратами российским специалистам были неизвестны. Но теперь данный вид украинского БПЛА "не проходит даже линию обороны".

"После посадки с помощью специальных систем на нашей территории мы смогли узнать, сколько частот и какие они есть, перенастроили наш РЭБ. И теперь данный вид беспилотного судна не проходит даже линию обороны", – добавил "Волк".

Теги: дрон, Фурия 2, БПЛА, военные


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