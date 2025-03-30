Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер займет должность секретаря "ЕР"

Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области указом Владимира Путина 26 марта. Прежний глава региона Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию .

Экс-губернатор Евгений Куйвашев написал заявление об уходе с партийной должности после сложения губернаторских полномочий.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ближайшее время займет должность секретаря регионального отделения "Единой России".



