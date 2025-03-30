Из Суджи в безопасные районы эвакуировали 676 человек

С 12 марта из Суджи в безопасные районы доставлены 676 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Спасатели сопровождают граждан в ПВР, помогают в оформлении документов, поиске родных и близких. Еще в точках сбора сотрудники МЧС и волонтеры помогают связаться с близкими по сотовой связи, находят их в соцсетях и через свои группы, где люди оставляют заявки на поиск родных.

С августа 2024 года восстановлена связь с 1700 гражданами.

В ПВР психологи МЧС России оказывают всю необходимую помощь и поддержку курянам. В настоящее время привлечены более 20 специалистов, в том числе и от МЧС России.

Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.