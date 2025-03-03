03 Марта 2025
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Фото: пресс-служба &quot;Брусники&quot;

"ЧО" передал арт-объект "Граждане, скажем друг другу: я люблю тебя!" компании "Брусника"

Паблик-арт-объект "Граждане, скажем друг другу: я люблю тебя!", подготовленный командой "ЧО", передали компании "Брусника", Теперь надпись светит на строительной площадке девелопера в центре города на улице Розы Люксембург, где завершается реставрация Дома Фомина и планируется строительство двух жилых зданий.

"Все случилось по любви — к Екатеринбургу. Так я бы описал трехстороннее сотрудничество "Атома", "ЧО" и Брусники, благодаря которому, пожалуй, наш самый чувственный паблик-арт-объект нашел новый дом. И это в очередной раз доказывает, что у любви нет границ", — прокомментировал креативный и бренд-директор "Атома" Никита Харисов.

Команда "ЧО" искала новый "дом" для своего объекта. В "Бруснике" отметили, что откликнуться на предложение их вдохновил подход ныне покойного художника Дмитрия Пригова и его любовь к "месту", к "локальному". Он более 40 лет прожил на юго-западе Москвы, в Беляево, и все эти годы продвигал любимый район, посвящая ему стихи и эссе и проводя экскурсии.

Паблик-арт-объект "Граждане, скажем друг другу: я люблю тебя!" на стройплощадке "Брусники"(2025)|Фото: пресс-служба "Брусники"

"Эта позиция созвучна нашему подходу к развитию территорий, — говорит руководитель пиара Брусники Сергей Ермак. — Внимание к идентичности, истории места — один из наших корневых принципов. Но близость взглядов не была единственным мотивом. Нас зацепил смысл. Работа Пригова — про бережное отношение друг к другу, про то, что иногда стоит забыть о работе, отвлечься от суеты большого города, быта, проблем и сказать тому, кто находится рядом, действительно важные слова. Это работа про ценность человека, о которой сегодня, кажется, многие забыли".

Напомним, что изначально световая надпись была установлена во дворе Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина. Ее повесили летом 2023 года, однако вскоре стало известно о переезде музея. Тогда, чтобы арт-объект не был потерян, организаторы "ЧО" обратились к неравнодушным предпринимателям. Теперь же обращение Пригова обретет и новый смысл: в то время, как на набережной это было лишь мягким предложением горожанам, то на улице Розы Люксембург с активным автомобильным потоком станет драматичным призывом — почти манифестом, отмечают в "Бруснике".

Теги: ЧО, Брусника, надпись, арт-объект


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