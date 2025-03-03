34 новых санитарных автомобиля получили медицинские учреждения Тюменской области в этом году

34 новых санитарных автомобиля получили медицинские учреждения Тюменской области в этом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам губернатора, новый транспорт поступил в областные больницы Ялуторовска, Ишимского, Вагайского, Исетского, Нижнетавдинского, Тюменского, Уватского районов и Голышмановского муниципального округа.

Закупка была произведена в рамках исполнения нацпроектов. Губернатор подчеркнул, что региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" имеет очень важное значение, поскольку благодаря ей Тюменская область обеспечивает достойный уровень медицинской помощи даже в отдаленных уголках региона.

"Часто посещаю в рабочих поездках объекты здравоохранения и вижу, насколько востребован санитарный транспорт. Комфортно передвигаться самим медикам и пациентам. На машинах перевозят биоматериалы, доставляют лекарства. Машины мы закупаем в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который стартовал в 2025 году", - заявил губернатор Александр Моор.