03 Марта 2025
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Политика
Фото: Накануне.RU

Социальные пенсии увеличат почти на 15% с 1 апреля

Индексация социальных пенсий на 14,75% произойдет в России первого апреля. Она затронет около 3,5 млн получателей. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").
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Такое решение принято из-за роста прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год.

"Индексация социальных пенсий - это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах", - подчеркнул Чаплин.

Он отметил, что мера коснется тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. Индексация затронет, в том числе, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф и другие.

Чаплин отметил, что в федеральном бюджете на 2025 год на эти цели предусмотрено около 85 млрд рублей.

Для тех граждан, чья пенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума в регионе проживания, будет социальная доплата.

Ранее стало известно, что достойная пенсия должна составлять 49,6 тыс. рублей в месяц. Таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

"Согласно опросу, размер достойной пенсии на сегодняшний день составляет 49 600 рублей, что на 1 500 рублей, или 3% больше, чем в июне 2024 года (48 100 рублей)", - говорится в исследовании.

Теги: пенсия, индексация, чаплин


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