Игорь Седов: Соседские отношения издавна считались самыми крепкими

Председатель гордумы Астрахани Игорь Седов поучаствовал в праздновании Масленицы 2 марта.

Во дворе дома по ул. Космонавта Комарова, 176 развернулись настоящие народные гуляния: для детей развлекательную программу подготовили аниматоры, с малышами танцевали ростовые куклы, а для взрослых жителей прошло чаепитие с самоваром и, конечно же, блинами.

"В качестве координатора проекта "Школа ЖКХ" вместе с членом Общественного Совета проекта "Школа ЖКХ" Александром Еременко совместно с УК "Идеал" провели дворовое празднование Масленицы. На праздник все соседи принесли кто что мог: кто-то жарил блины, кто-то принёс варенье, мёд, мужчины растопили самовары, заварили чай", - сообщил Игорь Седов в своем телеграм-канале.

Многие пришли на масленичные гуляния в русских народных костюмах, играли в традиционные игры под народные песни.

"Соседские отношения издавна считались самыми крепкими, но в пору современного мира мы все чаще забываем о тех, кто делит с нами дворовую площадку. Поэтому проведение такого прекрасного и атмосферного праздника идет только на пользу нашим горожанам", - добавил Игорь Седов.