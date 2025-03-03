Милонов: Всех россиян нужно проверять на наркотики

Все жители России, включая чиновников и депутатов, должны обязательно сдавать тесты на наркотики. Об этом в интервью Газете.Ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, наркозависимым людям вообще нет места в органах власти.

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"Хочешь баллотироваться — значит иди бери справку, что ты не наркозависимый, сдавай все тесты. И вообще всю страну надо на наркотики проверить", — сказал Милонов.

Также по мнению политика, наркозависимым нельзя давать кредиты и возможности принимать какие-то решения. По его словам, в России должна быть нулевая толерантность к наркозависимым людям.

"Из алкогольной зависимости человек при желании может выбраться, а вот от наркотиков самый частый способ лечения — смерть", — считает депутат.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья готовит поправки, которые позволят Министерству внутренних дел России иметь доступ к данным медицинского освидетельствования мигрантов.

Об этом рассказал глава комитета Сергей Леонов. Медицинские организации должны будут передавать результаты медосвидетельствования мигрантов в единую государственную информационную систему, из которой МВД сможет получать сведения обо всех выданных заключениях как на употребление наркотиков, так и на инфекционные заболевания, а Роспотребнадзор — только на инфекционные заболевания. По словам депутата, в настоящее время в случае обнаружения наркотиков в организме иностранца заключение не выдается и такая информация не направляется в МВД.