Число погибших в Мьянме увеличилось до 1600

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 1644, еще 139 числятся пропавшими без вести.

Пострадали 3,4 тысячи человек.

Спасательные работы продолжаются.

В соседнем с Мьянмой Таиланде известно о смерти 10 человек, а еще около 100 находятся под завалами. О пострадавших россиянах не сообщалось, передает Коммерсант.

В Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов на глубине 10 км. Разрушен Мандалайский храм и сотни зданий. По большей части пострадали исторические старинные сооружения главной достопримечательности города Мандалай. Мощное землетрясение потрясло также Таиланд и Южный Китай.

МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями - 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших.