Полпред Артем Жога осмотрел Академию единоборств РМК в Екатеринбурге

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога осмотрел Академию единоборств РМК в Екатеринбурге.

В спортивном объекте тренируется более 2 тысяч взрослых и детей, а также профессиональная команда "Архангел Михаил".

Капитан команды и президент академии Иван Штырков провел экскурсию по спортивному объекту Артёму Жоге.

Полпред отметил, что данное пространство может быть использовано для занятия адаптивными видами спорта.

Академия РМК – это главный центр единоборств Урала, где на шести этажах развиваются сразу 11 направлений единоборств. Здесь каждые выходные проходят городские, региональные, российские и международные турниры. Спортивный объект неоднократно признавался лучшим в России в части оснащения.