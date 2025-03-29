В Магадане начали допрашивать выживших туристов из группы, попавшей под лавину

В Магадане начали допрашивать выживших туристов из группы, попавшей под лавину.

"В настоящее время сотрудники регионального СК России приступили к допросу эвакуированных туристов, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Также следователями совместно со спасателями в составе наземной колонны высокопроходимой техники осуществлен выезд к месту нахождения тел четырех погибших членов туристской группы для проведения их осмотра", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи изъяли документы об организации похода туристическим клубом, чтобы дать оценку действиям или бездействию лиц, организовавших поход и осуществлявших контроль за соблюдением требований безопасности.

Напомним, четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области.

Туристическая группа попала под сход снежной массы 27 марта на перевале "Дядя Ваня", на высоте 2 000 метров в 30 километрах от поселка Синегорье. Спасателям пришлось добираться до пострадавших туристов в снегоступах, а затем нести раненых на носилках к подножию горы.