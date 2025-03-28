28 Марта 2025
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Политика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил успехи Кировской области в исполнении целей нацпроектов

Вице-премьер Правительства Дмитрий Чернышенко, курирующий Приволжский федеральный округ, на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым отметил успехи региона в исполнении целей нацпроектов "Образование" и "Наука и университеты", а также наметил планы по проекту "Молодежь и дети".

"Президент Владимир Путин поставил национальную цель — достижение технологического лидерства. Подготовка квалифицированных кадров — один из ключевых приоритетов. Вятский государственный университет участвует в программе "Приоритет-2030", действуют молодежные лаборатории, реализуются проекты, поддержанные Российским научным фондом. Считаю важным активно использовать и другие инструменты нового нацпроекта "Молодежь и дети", в том числе проработать заявку и принять участие в конкурсе на создание кампуса мирового уровня", — заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер особо отметил, что регион имеет высокие достижения по большинству из шести проектов кураторства, в которых участвует.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

К концу 2024 г. в новом микрорайоне завершено строительство социальных объектов, в том числе школы на 1,5 тыс. учащихся и детского сада.

В рамках проектов "Интенсивное развитие лесопромышленного комплекса региона" и "Развитие легкой промышленности Кировской области" реализуются региональные меры поддержки промышленности, в том числе выдаются льготные займы, оказываются помощь в подборе персонала и содействие в продвижении продукции областных предприятий.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

В 2025 году стартовал проект по разработке новой отечественной поливалентной вакцины. Ожидается, что к 2030 г. общий объем инвестиций превысит 3 млрд руб., будет создано 280 высокопроизводительных рабочих мест.

Александр Соколов обозначил, что важнейшим проектом для региона является межвузовский кампус мирового уровня в Кирове, регион — на этапе подготовки финальной заявки. По его словам, выбран участок в центре Кирова, партнерами выступают 4 вуза и более 100 предприятий и организаций, готовых стать резидентами.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

"В первую очередь кампус нужен для решения вопроса дефицита кадров. Проект не дублирует специализацию ни одного из кампусов соседних регионов: для кировского кампуса определены уникальные профили "станкостроение", "промышленные биотехнологии", "химическая промышленность и электрохимическая энергетика". Они будут служить привлечению молодежи со всей страны для получения профильного образования, научных изысканий, трудоустройства на предприятия реального сектора экономики. И самое важное — получено одобрение нашего президента Владимира Владимировича Путина", — рассказал Александр Соколов.

За последние годы в Кировской области введены в эксплуатацию 7 школ, продолжается строительство новых, а также идет капитальный ремонт зданий. Открыты "Кванториумы", "Точки роста", "IT-кубы".

Также вице-премьер и губернатор обсудили проект по созданию крупнейшего в регионе комплекса для занятий спортивной борьбой и художественной гимнастикой. По данным региона, уже разработан проект нового спортивного центра, который прошел государственную экспертизу, сформирован земельный участок.

Теги: Александр Соколов, Дмитрий Чернышенко, нацпроекты


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