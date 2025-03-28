Губернатор Филимонов: Русская деревня будет развиваться

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов встретился с грязовчанами и подвёл итоги Градсовета 2.0, который проходил в округе с 25 ноября по 8 декабря 2024 г.

"В 2025 г. мы направляем 1,7 млрд руб. на нужды муниципалитета с учетом решений Градсовета. Имею в виду реконструкцию, строительство, ремонт социально значимых объектов, развитие сельского хозяйства. Важно, чтобы русская деревня не просто выживала, а развивалась, чтобы были рабочие места и молодежь оставалась здесь учиться, работать, заниматься спортом, создавать семьи, чтобы в наших городах, селах и деревнях хотелось жить", - сказал Георгий Филимонов.

3 тыс. 366 жителей округа определили приоритетные проекты модернизации инфраструктуры с помощью электронного голосования на портале "Госуслуги".

"Я убеждён в эффективности этого нового формата, учитывая количество жителей, которые приняли участие в голосовании. Свыше 3 тыс. людей отдали свои голоса за проекты развития территории. Для сравнения: в предыдущем градостроительном совете 2021 г. участвовали всего 320 человек. Мы собрались здесь сегодня благодаря вам", – добавил Георгий Филимонов.

Большинство жителей в рамках Градосвета проголосовали за ремонт Ведерковского сельского Дома культуры. Реализовать проект запланировано в этом году. В бюджете на эти цели уже предусмотрено 5 млн руб. По поручению губернатора области будет выделено еще 14,2 млн руб. на ремонт фасада здания, благоустройство территории, обновление сцены, закупку светового и звукового оборудования, оргтехники и мебели.

В первую тройку проектов-победителей Градсовета также вошли капитальный ремонт здания Грязовецкого политехнического техникума на улице Советской и "Центра развития ребенка – детского сада №1". В 2025 г. на выполнение работ заложено почти 117 млн руб. По распоряжению главы региона детскому саду дополнительно предоставят 13,7 млн руб. на асфальтирование территории, обустройство веранды, уличного игрового оборудования и ограждение территории.

Поддержку жителей получил и проект "Творческий парк Обнорского", который ранее был признан победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В парке Грязовца появятся три зоны – историческая, спортивная и прогулочная, а около него обустроят автомобильную парковку. Кроме того, в районном центре капитально отремонтируют водопровод по улице Ленина. Все работы будут выполнены в 2025 г.

"Не только Градсовет – источник развития округа, но и иные проекты и программы, реализацию которых продолжим в этом году. В рамках "Стратегии 2.0" направим Грязовецкому округу 202,3 млн руб. на проектирование и строительство распределительных газовых сетей, создание лесных и агроклассов, капремонт Бушуихского ФАПа, строительство сетей уличного освещения, обустройство контейнерных площадок, организацию школьных музеев, обустройство детских и спортивных площадок, приобретение инвентаря и спецтехники для спортивной школы муниципалитета", - заключил Георгий Филимонов.

По иным программам Грязовецкий округ получит около одного миллиарда рублей на ремонт дорог Винниково – Елгино – Покровское, Пошехонье – Кукобой – Бакланка, Суворково – Фрол, Барское – Евсюково, д. Гора – д. Киселево, деревня Боброво – деревня Полушкино, Криводино – Коротыгино и автодороги к станции Бушуиха.

Вместе с тем, предусмотрены средства на капремонт и оснащение средней школы №1 и Грязовецкой ЦРБ, установку систем очистки воды на школьных пищеблоках, организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах, строительство блочно-модульной газовой котельной и капремонт тепловых сетей в селе Сидорово, ремонт Фроловского отдела Перцевского филиала Централизованной библиотечной системы округа и реконструкцию корта и ангара спортшколы в поселке Вохтога.

Напомним, что на прошлой встрече с жителями Грязовецкого округа в ноябре 2023 г. губернатор области Георгий Филимонов дал 38 поручений руководству муниципалитета. На данный момент исполнено 34 из них, еще четыре остаются в работе.