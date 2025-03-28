Обмен телами военнослужащих провели сегодня Россия и Украина

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих в соотношении 1 к 21. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

В Россию вернули тела 43 павших воинов. Украине было передано 909 тел военнослужащих ВСУ.

"Пропорции обмена телами увеличились с традиционных 1 к 12 и 1 к 15 до 1 к 21 и свидетельствуют о колоссальных потерях ВСУ", - пишет Рогов.

В конце 2024 года в ходе еще одного обмена между Россией и Украиной Москва вернула Киеву 503 тела украинских солдат в обмен на 42 тела.

Тела передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления, а также моргов в России.

Украинский штаб выразил благодарность международному комитету Красного Креста.

18 марта в Кремле сообщили детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Напомним, политики вели переговоры более двух часов. За это время стороны обсудили конфликт на Украине.

Российский лидер проинформировал об обмене пленными по схеме 175 на 175 человек. Также в качестве жеста доброй воле Украине должны были передать 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях. Для урегулирования украинского конфликта будут созданы российская и американская экспертные группы.