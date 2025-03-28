Крупную партию конфискованных в "тюменской матрешке" за "пьяную езду" автомобилей отправили на СВО

Партию конфискованных автомобилей отправили на СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Представители управления Росимущества Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов передали 24 автомобиля Министерству обороны РФ. В основном машины изъяты у владельцев за повторное нетрезвое вождение.

В ведомстве отмечают, что это не первая, но самая большая отправка машин. В общей сложности на передовую передали более 30 автомобилей.