Пятеро детей не выжили под завалами школы в Мьянме

Пятеро детей из двадцати, которые оказались заблокированы в здании школы в Мьянме после обрушения, найдены мертвыми. Об этом сообщила медиакомпания Eleven Media Group, пишет ТАСС.

Поиски остальных продолжаются. По предварительным данным, их было не менее двадцати.

Речь идет о школе в городе Таунгу в центральной части Мьянмы.

Сегодня там произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 баллов. Разрушен Мандалайский храм и сотни зданий. По большей части пострадали исторические старинные сооружения главной достопримечательности города Мандалай.

Мощное землетрясение потрясло также Таиланд и Южный Китай.

Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков в Мьянме погибли не менее 20 человек.

Сотни россиян экстренно уезжают из Бангкока за город. Они ищут места, где нет высотных зданий. Как пишет SHOT, в городе может находиться около 5 тысяч туристов и постоянно проживающих из РФ.