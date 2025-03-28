Директора Тюменского драматического театра и его зама обвиняют в хищении из бюджета 30 миллионов рублей

Перед судом предстанут директор Тюменского драматического театра и его заместитель, обвиняемые в мошенничестве на сумму более 30 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Завершено расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По версии следствия, с декабря 2021 года по май 2024 года обвиняемые, зная, что Тюменское концертно-театральное объединение может осуществлять прокат спектаклей за свой счет, без привлечения организаций, получая всю прибыль от этого, ввели в заблуждение руководство Тюменского концертно-театрального объединения относительно необходимости заключения договоров на совместный прокат спектаклей и проведение иных мероприятий с двумя аффилированными организациями.

Фигуранты инициировали заключение договоров с подконтрольными фирмами заместителя Тюменского драматического театра. В результате их действий было похищено свыше 30 миллионов рублей. Деньги фигуранты потратили на личные нужды.

Следствием проведен значительный объем работы, собраны неопровержимые доказательства причастности к совершению преступления: организовано свыше 25 допросов, проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов, назначен ряд экспертиз. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых.

Всего объем материалов уголовного дела составил 16 томов.