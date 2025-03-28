Паслер о строительстве метро в Екатеринбурге: "Мы говорили об этом с президентом"

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, отвечая на вопрос журналистов, когда ждать вторую ветку метрополитена в уральской столице, подтвердил, что эта проблема поднималась на федеральном уровне.

"Мы говорили с президентом о тех вопросах [транспорта], которые есть", – сказал он.

По его словам, вопрос транспорта сложный, и в других регионах эта проблема тоже стоит остро.

"Екатеринбург – город большой, активно развивающийся и достаточно компактный. Транспортная составляющая, конечно же, актуальна и важна", – отметил Паслер.

Он подчеркнул, что заниматься нужно всеми направлениями: и трамваями, и троллейбусами.

"И, конечно, метро мы точно будем заниматься", – добавил он.

Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области на этой неделе указом Владимира Путина. Прежний глава региона Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию. 28 марта Дениса Паслера официально представили региональному правительству.