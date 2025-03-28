В Москве в выходные ограничат движение из-за празднования Ураза-байрама

30 марта, в воскресенье, столичные власти ограничат движение транспорта и работу метро в районе Московской Соборной мечети в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников – Ураза-байрама.

С утра 30 марта (с 5:45) станции метро "Проспект мира" (кольцевая) и Калужско-Рижской линии будут работать только на выход и на пересадку, сообщили в столичном департаменте транспорта. Пассажиров призвали пользоваться для входа в метро соседними станциями

Центр организации дорожного движения предупредил, что с 23 часов субботы, 29 марта, до 11 утра 30 марта будет закрыто движение на улице Дурова, а с полуночи и до 11 утра воскресенья еще и на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровской, Большой Татарской, Минской, в переулках Капельского, Выползова, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском; на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и центр; на улицах Хачатуряна и Каргопольского.

"Также с 6:00 до 11:00 30 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2", - добавили в ЦОДДе.