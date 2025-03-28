На Украине собрались эксгумировать жертв Волынской резни

В Тернопольской области Украины собрались эксгумировать жертв Волынской резни. Действия по этому поводу начнутся в деревне Пузники в конце апреля.

Посол Украины в Польше Василий Боднар в эфире радиостанции RMF24 сообщил, что в ближайшее время состоится встреча комиссии, которая будет решать вопрос о дальнейших разрешениях на работы по поиску и перезахоронению останков жертв Волынской резни, пишет ТАСС.

Волынская резня – массовое убийство во время Великой Отечественной войны жителей Волыни польской национальности как боевиками ОУН-УПА*, так и их украинскими соседями. Всего этнических поляков погибло от 60 до 200 тыс., украинцев – до 30 тыс.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.