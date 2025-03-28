В Нефтеюганске ввели дистанционное обучение

В Нефтеюганске школьников отправили на дистанционное обучение из-за превышения эпидемических порогов по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Карантин будет действовать для всех школьников, за исключением учеников с девятого по 11 класс, с 29 марта по 4 апреля.

Также приостановлена работа групповых спортивных секций и кружков в закрытых помещениях, кружков и секций в учреждениях культуры (за исключением индивидуальных занятий ученик-преподаватель), а также проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях муниципального уровня с участием несовершеннолетних в возрасте до 17 лет. Мероприятия регионального уровня будут проходить с соблюдением комплекса профилактических мер.