Енотаевский район добился рекордного роста бюджета - доходы за минувший год выросли на 30%

Глава Енотаевского района Борис Будаев доложил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину об итогах социально-экономического развития за 2024 год и об актуальных задачах на ближайшую перспективу.

В прошлом году муниципалитет почти на треть нарастил доходы бюджета, темп роста составил 130%. Более половины расходов направлены на социальную сферу. Основное внимание уделено работе учреждений культуры, образования, спорта, благоустройству.

Главная отрасль экономики Енотаевского района – сельское хозяйство. В 2024 году район занял третье место в области по объёму производства картофеля. Во многом это результат реализации инвестпроекта ООО «МАПС». Планируется реализация ещё двух инвестпроектов – ООО «Агроинновация Астрахань» (завод томатной пасты) и ООО «Арабия-Экспо Агро» (комплекс по производству кормов для сельхозживотных). Соглашение о реализации первого губернатор Игорь Бабушкин подписал с руководством компании в 2022 году в Астрахани, второго – в 2023 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

В Енотаевском районе также развито животноводство. В прошлом году прирост по поголовью овец составил 9%, крупного рогатого скота – 9%, лошадей – 7%. Фермерское хозяйство Владимира Кириллова получило статус племенного репродуктора по разведению коров герефордской породы. Их мясо называют «мраморным» за счёт эффекта, который создают тонкие жировые прожилки. Такая говядина считается деликатесом, она востребована у гурманов и в ресторанном бизнесе.

«Наш агропромышленный комплекс обеспечивает надёжную основу продовольственной безопасности России. Регион продолжает сохранять лидерство в стране по выращиванию овощей в открытом грунте. Мы оказываем всестороннюю помощь нашим фермерам. Только за 2024 год астраханские аграрии получили господдержку более, чем на 1,4 млрд рублей. У района хорошие достижения в сельском хозяйстве. Продолжайте развитие, а мы всегда вас поддержим», – сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

За время работы нацпроекта «Образование» в Енотаевском районе капитально отремонтировали спортзалы в шести школах, пять учреждений оснастили цифровым оборудованием, открыли пять «Точек роста». В рамках нового нацпроекта-преемника «Молодёжь и дети» в этом году отремонтируют школу в Ветлянке, а в 2026 году – в Волжском. На средства, выделенные по поручению губернатора из областного бюджета, в рамках антитеррористической защищённости объектов образования в восьми школах возвели новые ограждения, во всех образовательных учреждениях полностью обновили речевое оповещение на случай чрезвычайной ситуации.

В 2024 году в Енотаевском районе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроили парки в сёлах Енотаевка, Пришиб, Никольское и посёлке Волжский. Всего же с 2019 года в районе по нацпроекту благоустроили 15 дворов возле многоквартирных домов и 25 общественных пространств. В этом году преображение продолжится в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По федеральному проекту «Генеральная уборка», который теперь входит в нацпроект «Экологическое благополучие», в Енотаевке продолжается рекультивация свалки площадью 14,3 га – для сравнения, это 14 футбольных полей. Благодаря личному участию губернатора на её уборку удалось привлечь 235 млн рублей из федерального бюджета. В прошлом году отсюда вывезли 80 тысяч кубометров мусора и засеяли многолетние травы.

Ключевая задача – поддержка бойцов СВО и их семей. Бойцы, выполнившие свой гражданский долг, получают комплексную помощь и различные льготы, в том числе муниципальные. Енотаевцы с первых дней СВО оказывают гуманитарную помощь фронту: плетут масксети, делают сухой душ, окопные свечи, домашние заготовки. За всё время проведения спецоперации сельчане отправили свыше 100 тонн гумгрузов на передовую. Губернатор Игорь Бабушкин, которого Президент России Владимир Путин назначил председателем Комиссии Госсовета по вопросам содействия в поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей, подчеркнул, что сейчас нет ничего важнее помощи защитникам Отечества.

В этом году Енотаевский район отмечает 100-летний юбилей. К памятной дате запланировано открытие обновлённого помещения волонтёрского Добро.Центра, мультикультурного музея «На берегу Великой реки», цикл литературно-творческих мероприятий, посвящённых 280-летию уроженца Енотаевки, первого российского баснописца Ивана Хемницера, и другие события.

Глава района Борис Будаев пригласил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина принять участие в праздничных мероприятиях.