28 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Главред "Вечерних ведомостей" ушел от полиции из-за отсутствия новых протоколов задержания и доставления

Главный редактор "Вечерних ведомостей" Владислав Постников, задержанный сразу же после выхода из спецприемника, отказался участвовать в оформлении протокола. Как рассказал его адвокат Георгий Краснов, журналист отметил, что официально его никто не вызывал.

"Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится. Протоколы доставления и задержания не составлялись", - отметил адвокат.

Напомним, что сегодня Постникова снова задержали на выходе из спецприемника в Нижнем Тагиле. После этого его должны были доставить в Екатеринбург для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за публикации в Telegram-канале.

В историю вмешалась и директор "Вечерних ведомостей" Гузель Аиткулова, которая записала видеообращение для врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. В нем она просила помочь прекратить "административная карусель", "организованную с целью давления на независимого журналиста".

Теги: Вечерние ведомости, Постников, протокол


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