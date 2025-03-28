Прокуратура заставила сделать перерасчет за холодную воду почти 20 тысячам уральцев

В уральском городе Нижняя Тура по требованию прокуратуры почти 20 тысячам жителей сделан перерасчет платы за холодную воду.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что МУП Нижнетуринского муниципального округа "Искра" неоднократно подавало горожанам холодную воду ненадлежащего качества. В связи с выявленными нарушениями директору было внесено представление.

Кроме этого, в отношении МУП возбудили административное дело. Предприятие оштрафовано на 20 тысяч рублей.

По итогам проверки был сделан перерасчет платы за коммунальную услугу 19 тысячам потребителей. Также проведена очистка фильтров и замена задвижек на насосно-фильтровальной станции, скорректирована доза реагентов и выполнены другие мероприятия для подачи уральцам качественной холодной воды.