ВС РФ вернули под контроль Гоголевку в Курской области

Российские военнослужащие освободили Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка", — говорится в сводке ведомства.

Ранее сообщалось, что ВСУ оказались отрезаны от путей отхода из Гоголевки в Курской области в Сумскую область из-за установленных ими же минных полей.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. С 8 по 14 марта ВС России вернули под контроль свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.